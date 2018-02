Snekkersten Station. Foto: Morten Aagaard Krogh

Ballademagere tog toget

Helsingør - 25. februar 2018 kl. 10:13 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi skal nu studere videoovervågninger og sammenligne vidneafhøringer for at fastslå, om det kan være samme gruppe unge mænd, som natten til søndag gav anledning til to alarmopkald til politiet.

Det første opkald vedører fem unge, som ankom til Snekkersten Station i en taxa. Da de skulle ud stod taxameteret på 430 kroner, men det ville de ikke betale. Efter nogle meningsudvekslinger stak de af, og vidnet så mindst den ene af dem smutte ind i toget på vej mod Helsingør.

Da det tog, som han smuttede ind i, nåede frem til Espergærde Station, kom fem unge mænd i diskussion med en lokomotivfører. Diskussionen endte med, at den ene af de unge slog lokomotivføreren i ansigtet. Episoden endte med, at der blev slået alarm til politiet, som satte kursen mod Helsingør Station i håb om at tage i mod dem. Da betjentene nåede frem, fandt de dog ingen personer, der svarede til signalementet af de pågældende. De har dog en mistanke om, hvem den ene af de mistænkte er, oplyser vagthaven på Nordsjællands Politi.

De fem personer, som flygtede fra taxaen i Snekkersten, er i følge vidneudsagnene alle omkring 20 år. Den ene beskrives som et etnisk dansker på 170 centimeter i ført mørkt tøj. En anden beskrives som en palæstinensisk udseende mand med mørk jakke, To andre beskrives som kurdisk-tyrkisk udseende, mens der ikke er nogen oplysninger om formodet etnicitet for den person, som med sikkerhed blev set springe ind i toget i ført mørkt tøj

De fem personer, som kom i diskussion med togføreren, beskrives alle som værende af palæstinensisk udseende. Den mand, som slog togføreren, var iført et palæstinensisk tørklæde, en anden var i ført rød jakke, en tredje havde en grøn jakke på, mens der ikke er oplysninger om de to sidste.

Taxaen ankom til Snekkersten Station klokken 01:20. Toget mod Helsingør skal i følge rejseplanen.dk afgå 01:27 og være i Helsingør 01:31. Alarmen om overfaldet på togføreren er registreret 01:38, oplyser vagthavende.