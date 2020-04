Ballade ved havn: Vold og høj musik

Klokken 23.06 torsdag blev det anmeldt, at en større gruppe unge mennesker havde forsamlet sig ved havnen i Espergærde, og at der blev spillet meget høj musik.

Inden politiet nåede frem for at regulere forholdet, tikkede der en ny anmeldelse ind om, at en ung mand fra lokalområdet var blevet udsat for vold af nogle andre unge mænd, og at førstnævnte unge mand nu blødte fra næsen, mens de formodede gerningsmand var cyklet fra stedet.

Ved politiets ankomst blev der optaget rapport om forholdet, der er blevet registreret som en voldssag, oplyser politiet.