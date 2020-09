To grupper kom op at toppes ved landgangen til færgerne,. Det resulterede i to anholdelser.

Ballade ved færgerne

Lørdag aften ved t20-tiden opstod der tumult mellem to grupper svenskere ved landgangen til færgerne. De to grupper kommer op at toppes, og da vagter forsøgte at skille dem ad, rettes gruppernes vrede mod dem - og mod politiet, da de kom til stedet, forklarer vagtchef David Brochersen, Nordsjællands Politi.