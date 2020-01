Det er her ved Nøjsomhed i Helsingør, at 96 familier nu kan se frem til at blive opsagt på én gang. Den oprindelige plan var ellers at opsigelserne skulle være kommet i flere bølger.

Baggrund: Sent tirsdag aften stod det klart for 96 familier: De bliver tvunget ud på én gang

Et ekstraordinært møde i boligselskabet Boliggården slog tirsdag fast, at tvangsflytningerne fra Nøjsomhed vil ske, og alle bliver opsagt på én gang. Men kan de nå det?

Helhedsplanen for Nøjsomhed i Helsingør blev godkendt, og det betyder, at 96 familier skal tvangsflyttes for, at det almennyttige boligområde Nøjsomhed ikke skal ende som en hård ghetto. Konsekvensen af det vil være, at 300 familier skal flyttes.

Sent tirsdag aften blev det afgjort på et møde i repræsentantskabet, som er den øverste myndighed i boligselskabet Boliggården.

