Klokken var bare 20.10 5. juni sidste år, da ganske unge mænd med tilknytning til LTF gik til angreb mod banderivaler, som sad i sort VW Golf her i denne rundkørsel, med skarpe skud og køller. Det har tidligere været fremme, at det var en kasket, som en af de unge mænd i Golfen bar, der tiltrak LTF?ernes opmærksomhed på grund af dens iøjefaldende tekst »Brothas«, der var broderet i panden lige over skyggen. Den sorte Golf blev opdaget af LTF-støtterne ved færgeterminalen i Helsingør, som ligger cirka en kilometer fra rundkørslen. Foto: Allan Nørregaard

Baggrund: LTF' ere stod klar til at skyde mod rivaler i rundkørsel

Mest af alt lignende det en scene fra en dårlig gangsterfilm. Men for de involverede - og for de tilfældige forbipasserende - handlede det om liv og død, da der 5. juni sidste år klokken 20.10 pludselig blev skudt mindst tre gange mod fire yngre mænd i en sort VW Golf midt i rundkørslen på Kongevejen ved Støberivej/Prøvestencensvej. Skudsalverne, der blev affyret med en 9-millimeter halvautomatisk pistol, ramte dog ikke de fire mænd, som sad i bilen, da det lykkedes dem at flygte fra stedet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her