Foto: M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA

Bag om Bombebøssen

I 2019 fejrede Sømandsstiftelsen Bombebøssen 200 års jubilæum. Torsdag den 27. februar kl. 16 har du mulighed for at høre pudsige anekdoter og historier fra jubilæumsbogen, når M/S Museet for Søfarts inspektør, Morten Tinning, holder foredrag om Bombebøssens historie.