Bag kulissen i Nordkorea

Her vil Anne Echwald fortæller om sit år i Nordkorea, hvor hun og hendes mand blev inviteret af Kim Il Sung som de allerførste civilister, der udførte arbejde for den kommunistiske stat.

Foredraget handler om Anne Echwalds udstationering sammen med sin familie i Nordkorea 1975/76 i forbindelse med et stort byggeprojekt, som hendes mand stod for. Om hvordan hun, som medrejsende hustru og mor til to, håndterede hverdagen og undervisningen af de to sønner på 8 og 9 år under de helt specielle vilkår, som de ikke kendte noget til på forhånd. Nordkorea er jo, og var især på det tidspunkt, et ekstremt lukket land.