Det er særligt ved strandene i Hornbæk og Espergærde, at der har været problemer med høje koncentrationer af bakterier. Lige nu skulle alle strande dog være med rent badevand. Foto:Allan Nørregaard

Badevandet i top: Klar til hedebølgens mange vandhunde

Strandene i Helsingør har masser af lækkert vand. Det fastslår kommunens seneste målinger af badevandskvaliteten.

Helsingør - 13. juli 2021 kl. 05:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Vejrudsigten byder på masser af sol og varme de næste mange dage, så mon ikke, at nogen kunne fristes til en dejlig dukkert i bølgen blå? Ifølge kommunens badevandsmålinger, der er offentliggjort på helsingor.dk, så kan man i hvert fald roligt springe i, for badevandet er i øjeblikket helt i top ved alle 16 strande i Helsingør Kommune.

Således har ingen af badestrandene ved den seneste analyse hverken fået den gule eller røde anmærkning - der henholdsvis markerer 'godt badevand' og 'dårligt badevand'. Alle strande placerer sig derimod i den grønne kategori - den bedst mulige - som er karakteriseret ved 'meget godt badevand'.

Enkelte udslag Ser man på samtlige målinger denne sæson, så har er der kun enkelte dage, hvor badevandet ikke har levet op til den topkvalitet, det har netop nu. I maj var indholdet bakterierne e.coli og intestinal enterokokker over grænseværdierne for 'meget godt badevand' ved Skolestranden syd for Espergærde Strand. Badevandskvaliteten var derfor anmærket som 'godt badevand' - den gule kategori.

Kun en enkelt gang i år har bakterieindholdet ved en af kommunens strande været så højt, at det har karakteriseret 'dårligt badevand'. Det skete ved målingen den 21. juni ved Hornbæk Strand Vest. Her var e.coli-bakterieindholdet meget forhøjet, mens koncentrationen af enterokokker var meget lavt.

Selvom kommunens målinger fastslår, at vandet indtil nu stort set har været i top hele sommeren, så er det ikke ensbetydende med, at det ikke har været frarådet at bade enkelte dage på nogen strande. Kommunen udfører nemlig kun målinger hver 14. dag, mens badevand.dk dagligt beregner kvaliteten af vandet via computersimuleringer.

Bedre vand i år Sammenligner man badevandskvaliteten i år med badevandskvaliteten sidste år, så har der i år været færre målinger, hvor dårligt badevand er blevet konstateret. I midten af juli sidste år havde man konstateret så ringe badevand på to strande, at kommunen havde taget det blå flag ned, der fungerer som en garanti for badende gæster, om at stranden er i orden.

Her var det både Hornbæk Strand og Espergærde Strand, der stod uden blåt flag for en periode. Årsagen til de høje bakteriekoncentrationer her var en betydelig mængde nedbør, der fik renseanlæg til at løbe over og ud i havet.

Overløb For at badevandet bliver karakteriseret som 'dårligt', skal koncentrationen af e.coli-bakterier være over 1000 cfu. pr. 100 milliliter, men koncentrationen af entrokokker skal være større end 400 cfu. pr. 100 milliliter.

For at badevandet kan karakteriseres som 'meget godt' skal koncentrationen af e.coli-bakterier helt ned på mindre end 250 cfu. pr. 100 milliliter, mens koncentrationen af entrokokker skal være mindre end 100.

E.coli-bakterier og entrokokker er baktetier, der typisk vil stamme fra dyre- eller menneske afføring. En høj koncentration af disse bakterier i et område ses ofte i forbindelse med meget nedbør, hvor kloakkerne er løbet over.

Du kan holde dig opdateret på kommunens målinger på https://www.helsingor.dk/borger/natur-og-miljo/vand/havmiljo-og-strandmiljo/badevandets-kvalitet/. For daglig orientering se badevand.dk.