Badesæsonen starter tidligt

Baggrunden for at åbne strandene så tidligt er, at mange har taget havet til sig som erstatning for svømmehallen under COVID.

- Vi forudser, at endnu flere vil starte på en tidlig udendørssæson, fordi hallerne fortsat er lukkede, mens foråret nu står for døren. Vi rykker derfor tidligt ud allerede nu. For at styrke sikkerheden. Og for at være til positiv inspiration, opmuntre og give gode råd om svømning og træning i lavere vandtemperatur, forklarer cheflivredder John Mogensen.