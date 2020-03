BYKUNST er klar til næste runde

BYKUNST skal nu i gang med næste runde, og vil i den anledning gerne invitere kunstnere og andre interesserede til formøde den marts klokken 13 på Marienlyst Slot.Efter en meget vellykket opstart, hvor der var reportage i LORRY og alle lokale medier, vil vi orientere om næste runde af BYKUNST, om tekniker, metoder osv. Det er også her man kan få udleveret en "låge" eller få tildelt et elskab, hvorpå man kan udføre sit kunstværk.

Nu er det blevet forår, og vi ser meget gerne, at der udføres værker på stedet, måske flere kunstnere om samme lokalitet, da det vil tiltrække meget større interesse og dermed opmærksomhed og glæde.

Hvis kunstværket bliver en "poster", vil vi være behjælpelige med tryk og opklæbning, hvor vi finder et egnet skab.

Hvis man før har deltaget i BYKUNST, er man meget velkommen til at deltage igen, eller hvis man før har deltaget, men er ens kunstværk blevet træt og hærget, vil vi meget gerne, at man eventuelt er med til at "restaurere" kunstværket.