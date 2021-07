Helsingoranerne vil også i fremtiden få mulighed for at vifte med flag, når fodboldlandsholdet forlader Marienlyst Strandhotel, for spillerne bliver som minimum i Helsingør til og med 2026. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

BREAKING: Herrelandsholdet forlænger aftale med Helsingør

Det danske landshold i fodbold bliver som minimum i Helsingør til og med 2026. De vil indtil 2023 træne på det gamle stadion, hvorefter de flytter træningen til en ny hybridbane ved det nye stadion.

Helsingør - 01. juli 2021 kl. 14:04 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Vi har efterhånden vænnet os til at se superstjerner som Kasper Schmeichel, Martin Braithwaite og Simon Kjær i Helsingør, når herrelandsholdet i fodbold flere gange årligt har base på Marienlyst Strandhotel. Det har de blandt andet haft de sidste par uger, da hotellet er deres base under europamesterskabet, der bliver spillet i disse dage. Der har i løbet af indeværende år dog været tvivl om, hvorvidt Helsingør også i fremtiden kunne prale med at huse landsholdsspillerne, da landsholdets nuværende træningsanlæg, det gamle stadion på Nordre Strandvej, skal laves til boliger.

Det er dog nu blevet slået fast, at herrelandsholdet også i fremtiden kommer til at bo og træne i Helsingør, da der er underskrevet en aftale mellem DBU, Helsingør Kommune og Marienlyst Strandhotel.

Ny hybridbane Der har som nævnt været tvivl om, hvorvidt landsholdet blev i Helsingør, da erstatningen til det gamle stadion har kunstgræs som underlag. Det nye stadion på Gammel Hellebækvej, hvor FC Helsingør allerede er flyttet hen, har herrelandsholdet altså ikke ønsket at træne på, da de foretrækker naturgræs. For at holde på landsholdet har der længe været snak om en såkaldt hybridbane, hvor naturgræs kombineres med en lille mængde kunstfibre, hvilket gør banen mere slidstærk end almindelige naturgræsbaner. Hybridbanen skulle placeres ved siden af det nye stadion, og i mandags i sidste uge blev det endeligt vedtaget, at banen bliver opført med støtte fra Marienlyst Strandhotel og DBU. Den står dog først klar i 2023, og derfor har det ikke været til at sige, hvad der skulle ske med herrelandsholdet indtil da. Før nu.

Landsholdet bliver En ny aftale mellem DBU, Helsingør Kommune og Marienlyst Strandhotel betyder, at herrelandsholdet som minimum kommer til at bo og træne i Helsingør til og med 2026. Landsholdet vil fortsat vil være indlogeret på Marienlyst Strandhotel. Indtil hybridbanen ved det nye stadion står klar, vil landsholdet træne på det gamle stadion, hvor de også har trænet under EM-slutrunden. Derefter vil de være at finde på hybridbanen, der altså forventes klar i starten af 2023. I aftalen har Helsingør Kommune lagt 11,7 millioner kroner, DBU har lagt 1 million kroner, mens Marienlyst Strandhotel har lagt 5 millioner kroner.

Stor lokal begejstring Aftalen bringer stor glæde med sig, og alle parterne er således ovenud tilfredse med, at Helsingør fortsætter med at være hjemby for landsholdet. - Med aftalen får vi slået fast, at Helsingør er landsholdets hjemby. Vi er utroligt stolte af vores landshold og glade for, at de har hjembase her. Det er stort og fantastisk at mærke det fællesskab, der er om landsholdet. Jeg er overbevist om, at det er med til at inspirere og styrke vores foreningsliv i kommunen. Jeg glæder mig selvfølgelig også over, at vores lokale erhvervsliv kan se mulighederne i samarbejdet og sammen med kommunen investerer i fremtiden. Også så andre kan have glæde af anlægget, når landsholdet ikke er her. Det er alt i alt meget lovende for årene, der kommer, fortæller borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K).

DBU er glade Borgmesterens begejstring bliver delt af chef for DBUs herrelandshold, Christian Nørkjær, der ligeledes er glad for den nye aftale, der er indgået mellem DBU, Helsingør Kommune og Marienlyst Strandhotel. - Vi har været i Helsingør i flere år og er meget glade de dejlige faciliteter. Nu får vi en bane i topkvalitet, som andre også får glæde af - men som altid vil stå klar til Herrelandsholdets træninger. Både trænere, spillere og alle omkring holdet glæder sig til fortsat at have base i Helsingør, siger han.

Helsingør er Danmarks fodboldby Den sidste aktør bag aftalen, Marienlyst Strandhotel, er ikke overraskende også glade for aftalen. - De seneste uger har sat en stor fed streg under, at Helsingør er hele Danmarks fodboldby. Det betyder rigtig meget for hele byen, og vi er enormt glade og stolte på Marienlyst Strandhotel af, at vi er centrum for det. Derfor er det en fantastisk nyhed, at vi fortsætter samarbejdet. Stor tak til Helsingør Kommune for deres bidrag og til DBU for at være en fantastisk samarbejdspartner. Jeg glæder mig over, at det fortsætter mange år fremover, siger direktør for Marienlyst Strandhotel, Michael Lauritsen.