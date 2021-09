BMW-bande slår til igen

Tyve med speciale i BMW inventar hærger fortsat i Espergærde. Fra en BMW, som stod på Gylfesvej, er der mellem tirsdag aften og onsdag morgen klokken 07.50 stjålet et navigationsanlæg, en bilradio samt et frontpanel. Tyven har knust en siderude for at skaffe sig adgang til bilen, oplyser Nordsjællands Politi. Også fra en BMW, som stod på Bakkegårdsvej, er der mellem tirsdag aften og onsdag eftermiddag lokken 15.54 blevet stjålet rat, speedometer og en frontpanel. Tyven har brudt en bildør op for at skaffe sig adgang.