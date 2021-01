BLAM-forestillingerne aflyses

- Der var ingen tvivl om at vi trængte til et BLAM! Det talte billetsalget et tydeligt sprog om efter bare nogle få dage, da BLAM! i december blev sat i salg. Derfor har Kristján Ingimarsson Company og Helsingør Teater arbejdet på at finde alternative spilleperioder, fortæller CAmilla Hasseriis fra Helsingør Teater.