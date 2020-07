BILLEDSERIE: Trods motor-vrøvl: Udsigten til Øresundskysten er i særklasse på ny passagerrute

Trykkerdammen, Kyrkbacken på Hven, Kokkedal Slot, Rungsted Havn, Enrum Slot i Vedbæk, Erimitageslottet, Tårbæk, Bellevue, Charlottenlund Fort og et nyt højhusbyggeri på Tuborg Havn i Hellerup. Der er masser af at se på fra dækket og salonen på den nye passagerrute fra Helsingør Havn til Toldboden i hjertet af København.

Onsdag formiddag tog avisens journalist og fotograf med på den ene af de tre daglige afgange mod København, som alle sker med Sundbus Lea Elizabeth. En katamaranfærge, som oprindelig er bygget til drift i Norge, men siden også har været brugt på Færøerne og været indsat mellem Aarhus og Samsø. Den friske blæst kan bestemt mærkes. Men færgen, som snildt kan nå op på 23 knob, men som sejler en hel del langsommere af hensyn til både miljø og komfort, ligger faktisk ganske roligt i vandet, hvilket blandt andet skyldes, at man sejler en rute i læ af kysten.

Med ombord på skibet var også rederiet Sundbussernes reder og medejer Hans Froholt, som har en fortid som både styrmand og kaptajn. Da ruten først åbnede i slutningen af sidste uge var han stadig spændt på, hvor mange passagerer, som ville møde op til afgangen. Men der var ingen grund til bekymring på havnen i Helsingør. For færgen var så godt som fuld af blandt andet mange børnefamilier.

- Det her er rigtig godt, hvis det bliver ved sådan, så det er meget positivt. Vi ved faktisk endnu ikke så meget om vores kunder, og hvorfor de tager med. Vi havde regnet med at de fleste ville tage en returbillet, men vi sælger også fint med enkeltbilletter, siger Hans Froholt.

Rederiet, som først og fremmest er kendt for netop de nærmest legendariske sundbusser mellem Helsingør og Helsingborg, valgte at starte ruten midt i corona-krisen, hvor grænselukningen til Sverige tvang rederiet til at tænke nyt.