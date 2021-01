Se billedserie I sommer blev en skibsskrue og en lydinstallation opsat på torvet til stor glæde for børnene - nu følger flere legeredskaber efter. Foto: Simon Wintcentz Heim

Send til din ven. X Artiklen: Axeltorv får en legeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Axeltorv får en legeplads

Helsingør - 23. januar 2021 kl. 03:29 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Et legeskib, et drejespil, et teleskop og et vendespil. Det er de fire legeredskaber, som er på vej til at blive sat op på Axeltorvs »skyggeside« parallelt med Torvegade. På et sted, hvor der i forvejen er opsat en skibsskrue og en børnevenlig lydinstallation med historisk tema. Det fremgår af referatet fra det seneste møde i By- Plan- og Miljøudvalget.

Målet med projektet, der kommer til at koste 148.700 kroner, er at skabe et mere levende Axeltorv med mere alsidige tilbud.

Opgaven med at komme med de bedste legeredskaber har netop været i udbud, og det var selskabet Uno Uniqa, som vandt opgaven. Alle elementerne er i træ, og det er muligt at tilpasse farver med mere,så det afspejler, at man befinder sig i eksempelvis værftets eller Hamlet og Ofelias By.

Firmaet er også valgt, fordi dets simple maritime elementer passer med den eksisterende skibsskrue, lyder det i forvaltningens begrundelse. Der var tre andre firmaer, der var inviteret til at byde ind på opgaven.

By-, Plan- og Miljøudvalget tog orienteringen om sagen til efterretning.

Inkluderet i prisen er i øvrigt også et beløb til at flytte de brosten, som fik indgraveret navne af personer og organisationer for nogle år siden, så de ikke bliver dækket af legeredskaberne.