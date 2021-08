August Holmgren til tops i Vejle

Den 23-årige August Holmgren, Snekkersten, der til daglig bor i San Diego og går på University of San Diego, primært for at spille tennis, nåede finalen i en 15.000 US $ ITF-turnering i Vejle. Det er syv år siden, der sidst har været ITF turneringer i Danmark. August Holmgren havde fået et Wild Card til Turneringen af Dansk Tennisforbund, fordi hans internationale placering ved tilmeldingsfristen var som nr. 1134 på ATP-ranglisten. Den er nu som nr. 1.060 efter at par turneringer i Tunesien i juni måned.