Audi sat i flammer

Et vidne spottede to hætteklædte personer i henholdsvis en sort og en grå jakke løbe væk fra en parkeret bil ved Horsedammen omkring klokken 22.30 tirsdag aften. Vidnet forklarede til Nordsjællands Politi, hvordan et dybt brag lød umiddelbart efter, og den parkerede bil af modelen Audi RS Q3 stod pludselig i flammer. Et ildspor fra bilen tyder ifølge politiet på, at der kan være bugt tændvæske og muligvis en lunte til brandstiftelsen. Bilen holdt parkeret nær en campingvogn, der også blev beskadiget under branden. Ejeren af bilen er en 47-årig mand fra Hillerød.