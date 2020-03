I denne uge vil den nye komet, kaldet Atlas, kunne opleves på himlen.

Send til din ven. X Artiklen: Atlas er ny komet på nattehimlen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Atlas er ny komet på nattehimlen

Helsingør - 30. marts 2020 kl. 09:16 Af Allan Reib Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de kommende uger vil du kunne følge en forventet opblussen af en nyopdukket komet kaldet C/2019 Y4 (Atlas) Den blev opdaget på den 4169 meter høje aktive skjoldvulkan Mauna Loa på Hawaii den 28. december 2019. Her ligger Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, et overvågningssystem, som scanner nattehimlen for himmelobjekter. Systemet består af to teleskoper med 158 kilometers afstand. Klik: https://atlas.fallingstar.com/home.php og læs mere.

C/2019 Y 4(Atlas) kan nu kun ses i en håndkikkert, en udsigtskikkert eller et teleskop på en trefod. I løbet af april forventes den nye gæst i solsystemet at blive synlig for det blotte øje. Lige nu skal man kigge i området mellem Karlsvognen i stjernebilledet Store Bjørn og stjernebilledet Kusken med den klare stjerne Capella. Kometen er lige nu ude omkring Mars´s bane og på vej ind i solsystemet. Optimistisk set forventer astronomerne, at kometen kan opnå en klarhed som Nordstjernen eller i bedste fald som planeten Venus, som gennem mange uger har strålet smukt på den sydvestlige og vestlige aftenhimmel. Men først i slutningen af april og i starten af maj vil C/2019 Y4 (Atlas) kulminere. Men kometen kan skuffe blegne, gå i stykker

I middelalderen havde man for vane at tage varsler, når nye fænomener viste sig på himlen. Det gjaldt også kometer. Kometer kunne varsle krige, hungersnød, sygdomme etc. Gennem de seneste 2000 år har folkeslag i Europa taget varsler af himmelbegivenheder lige fra fugles flugt på himlen, flotte solnedgange, store meteorer etc. Selv Halleys komet skulle have varslet erobringen af England i 1066. Men politikeren, filosoffen juristen og skribenten romeren Cicero (106 f.Kr. - 43 f.Kr.) anså disse varsler for ren overtro. Så det vil mere end upassende at kalde C/2019 Y4(Atlas) for COVID 19 kometen.

Se disse link og følg kometens rejse ind i solsystemet og gennem stjernebillederne. Klik: https://heavens-above.com/comet.aspx?cid=C%2F2019%20&lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT