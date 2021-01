Fund af asbest var en ubehagelig overraskelse ved nedrivningen af dele af bygningerne her på Kongevejen. Foto: Andreas Norrie

Asbest-fund på skole koster én million ekstra

Her skal en del af grunden skal byggemodnes, så HF & VUC Nordsjælland kan opføre en uddannelsesbygning på hjørnet af Kongevejen GL. Banegårdsvej. En del af grunden skal bruges til parkering, og endelig skal de to store bevaringsværdige skolebygninger fortsat være kommunalt ejet, og skal blandt andet huse Ungerådgivingen.

Budgettet for nedrivning, anlæg parkeringsarealer og byggemodning, der er sat til 12,5 millioner kroner, ser imidlertid ud til at skride noget, fremgår det af en orientering til Økonomiudvalget fra kommunens Center for Økonomi og Ejendomme.