Se billedserie Blyelefant fra haven ved Marienlyst. Den er ca. 7 cm høj. Foto Phillip Nørgaard.

Arkæologiske perler fra Nordsjælland på nordhavnen

Helsingør - 14. august 2021 kl. 11:03 Kontakt redaktionen

Hvilken historie fortæller en arkæologisk genstand? Taler den til os? Når man gør et arkæologisk fund, kan man blive overvældet over dets alder, dets tyngde, dets skrøbelighed, dets elegance eller dets håndværksmæssige kvalitet. Man kan blive berørt af tanken om, at sidst et andet menneske rørte ved det, var for mange hundreder eller måske tusinder år siden. Desværre taler genstanden ikke af sig selv, eller rettere den taler ikke umiddelbart et sprog, som man kan forstå. Der skal en tolk til, i dette tilfælde en arkæolog, som kender til genstanden og dens rette sammenhæng.

Fotoudstillingen "Hvad siger fortiden?" præsenterer nogle af Nordsjællands betydeligste arkæologiske genstande, som alle har unikke historier. Tilsammen skaber de en fortælling om en spændende fortid i Nordsjælland. Fundene er imponerende og vil i mange tilfælde blot være smukke at se på, fordi de er spektakulære eller har finurlige detaljer. Andre gange vil lidt baggrundsviden åbne op for fortællingen. Genstandenes skønhed, skrøbelighed og historie er blevet levendegjort i et samarbejde mellem den arkæologiske tolkning og fotografens linse.

Blandt fundene er blandt andet en lille blyelefant, som blev fundet ved Marienlyst i 2006. Elefanten er umiddelbart ganske undseelig, men ved nærmere eftersyn viser det sig, at er der tale en såkaldt hverdagselefant, altså et ordenstegn til hverdagsbrug. Elefantens udseende og detaljer minder da også om ordenselefanterne fra Chr. 5's regeringstid dvs. 1670-1699. Hverdagselefanter er, i modsætning til hvad betegnelsen antyder, på ingen måde almindelige, formentlig fordi de ikke har overlevet frem til i dag. Det er derfor meget vanskeligt at komme deres funktion og anvendelse nærmere, og dermed også om det evt. kunne være kongens egen hverdagselefant. Det er også usikkert om elefanten kan have været bemalet, så den oprindelig har fremstået lige så farvestrålende, som de emaljerede guldelefanter.

Et andet mere prangende fund er en meget fin guldring fra Gurre. Den velbevarede ring er besat med to glatslebne safirer omkring en taffelsleben rød hyacint. En hyacint er en meget værdifuld rød krystal, hvis mytologi betød, at den var forbeholdt særlige personer.

Udstillingen vises fra 13. august til 13. september.