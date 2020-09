Episoden fandt sted i et kryds på Esrumvej.

Ansigtstatoveret mand med barnevogn gik amok på ung bilist

Klokken 19.44 onsdag blev det anmeldt, at en 19-årig mandlig bilist omkring klokken 18.00-18.30 havde været udsat for vold på Esrumvej efter en skærmydsel i trafikken.

Ifølge den 19-årige skulle han dreje til højre i et kryds ved Esrumvej, hvor der stod to fodgængere med en barnevogn, for hvem der ifølge den 19-årige var rødt.

Da bilisten kort efter parkerede sin bil på Esrumvej, kom den ene fodgænger aggressivt og råbende hen til den 19-årige, der kort efter blev tildelt to hårde slag i ansigtet, inden fodgængeren igen forsvandt fra stedet.