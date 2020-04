Ansigter og sjæle i kunstgalleri

"MANNEQUING" er titlen på en ny portrætfoto udstilling af Erik Emil Olsen i maj i Helsingør Kunstgalleri, Sudergade 16, der starter op igen fredag 1. maj klokken 13.00 til 17.30 efter at have været lukket på grund af corona.

- Mine portrætter er et samarbejde med naturen; men jeg leder ikke efter noget, jeg finder. Det er rekvisitterne der finder mig: et stykke bark, en gådefuld gren, et vissent blad. Og når jeg har det, så ved jeg hvilket ansigt jeg skal lede efter.