Ansattes sikkerhed var i alvorlig fare på byggeplads

I marts 2016 lagde Arbejdstilsynet uanmeldt vejen forbi en byggeplads på Højvangen i Espergærde. Her var en gruppe håndværkere fra virksomheden C. Sembach Montage ApS i fuld gang med at montere et pallereolsystem. Ved en nærmere undersøgelse af pladsen kunne Arbejdstilsynets repræsentanter konstatere, at der var en betydelig fare for de ansattes sikkerhed, da de arbejde i godt 2,6 meters højde uden nogen form for faldsikringsudstyr. Dette til trods for at de eneste flader, de kunne bevæge sig rundt på, var tynde stålvanger.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her