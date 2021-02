Ansatte på STU-uddannelse må vente på afklaring

På mødet forleden i Social- og Beskæftigelsesudvalget blev der ikke truffet nogen beslutning i sagen om Skovhuset og STU-uddannelsen på Nyruphus.

Der er også tale om en sag med betydelige personalemæssige konsekvenser. For forvaltningen i Center for Særlig har nemlig har nemlig i dets indstilling lagt op til, at det er nødvendigt at skære den socialøkonomiske virksomhed på Nyruphus til for at få orden i drift og økonomi.