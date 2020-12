Ansatte i madhus må gå på juleferie i uvished

Efter det seneste møde i Økonomiudvalget var der udsigt til, at Dansk Folkeparti ville sikre, at Det Danske Madhus Hamlet, der er ejet af private Det Danske Madhus og Helsingør Kommune, med 18 lokale arbejdspladser kunne fortsætte som i dag. Inklusiv DF's mandater ville der nemlig være et lille flertal bestående af S, SF og EL, der ville stemme nej til et forslag om at sælge kommunens andel af selskabet. Et salg af selskabet vil nemlig med største sandsynlighed føre til en lukning af produktionen på Hamlet på Kronborgvej til fordel for selskabets storkøkken i Albertslund. Netop udsigten til tabte lokale job midt i en coronatid angav DF's Marlene Harpsøe som årsag til, at partiet gik imod den borgerlige blok, som ønskede et frasalg af hensyn til konkurrence og valgfrihed.