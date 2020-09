Anmeldte skudsalve: Viste sig at være noget helt andet

Klokken 21.38 anmeldte en mand fra lokalområdet, at han netop havde hørt lyde på Gurrevej ud for Gurre, som han vurderede til at være skudsalver af tre omgange.

Flere patruljer blev sendt til stedet, men efter snak med flere vidner, heriblandt et vidne, der havde en video af hændelsen, hvor lydene blev afgivet, kunne det konstateres, at lydene blot stammede fra et udstødningsrør på en bil.