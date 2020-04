Anmeldelse: Mand slået i hovedet med boldtræ

Det lød dramatisk, da Nordsjællands Politi blev tilkaldt til et slagsmål på Fredericiavej klokken 01.27 natten til søndag. Politiet havde fået flere forskellige anmeldelser om slagsmål og tumult med oplysninger om, at en person var slået i hovedet og på kroppen med et boldtræ.