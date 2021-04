Stemningen skulle have været meget spændt her på parkeringspladsen natten til søndag den 17. januar her på parkeringspladsen på Borupgårdskolen. Foto: Presse-fotos.dk

Anklagmyndighedens jurister vurderer sag om blodig familiefejde

Den nærmere baggrund for, hvorfor to familier med indvandrerbaggrund med tilknytning til boligområdet Nøjsomhed endte i en voldsom konflikt er endnu ikke offentlig kendt. Men det står klart, at politiet over i weekenden omkring 16 og 17. januar måtte indsætte mange betjente for at hindre, at situationen eskalerede yderligere.