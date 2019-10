Anklage: Sommerhusudlejer er nu tiltalt for 45 bedragerisager

Ifølge anklageskriftet fra anklagemyndigheden hos Nordsjællands Politi, så er manden tiltalt for svindel i 45 sager, hvor cirka halvdelen af dem drejer sig om sommerhusudlejning.

Helsingør - 10. oktober 2019 kl. 14:51 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omtrent 25 familier fik ødelagt dette års sommerferie, da de alle angiveligt lejede det samme sommerhus af en svindler. DR Kontant har afdækket sagen, som blev vist onsdag aften på DR1.

Peter Berg, hans kone og deres to børn var en af de cirka 20 familier, som angiveligt blev snydt i sommers af den påståede sommerhussvindler.

Han står frem i dokumentaren på DR1. Alle familierne havde lejet sommerhuset i enten uge 29 eller 30 og indbetalt dele eller hele beløbet for lejen til den påstået svindler. Umiddelbart kort før deres sommerhusferie skulle begynde, bliver de dog kontaktet af udlejeren, som forklarer, at der er kommet noget i vejen, og at han desværre ikke alligevel kan leje sommerhuset ud til dem som aftalt. Problemet er dog, ifølge familierne, at de aldrig har fået pengene retur for den aflyste sommerhusferie.

20 anmeldelser

Nordsjællands Politi oplyser til DR Kontant i programmet, at de har modtaget 20 anmeldelser angående sommerhusudlejning begået af den angivelige sommerhusfusker. Værten i programmet forsøger flere gange at få telefonisk kontakt til manden uden held. Den påstået sommerhussvindler ringer dog senere tilbage, hvor han fortæller, at der slet ikke er 20 familier, som han stadigvæk har et udestående med, da han angiveligt allerede har betalt mange af dem tilbage.

- Jeg prøver at rette op på alting, men jeg får ikke en fair chance, siger sommerhusmanden i telefonen til DR-værten.

Snydt flere

Det er dog ikke kun sommerhuslejere, som påstår, at de er blevet snydt af manden. Håndboldafdelingen i Hornbæk Idrætsforening er også med i programmet, hvor den nuværende formand for håndboldafdelingen, Pernille Kjærsgaard, fortæller, at den påståede sommerhussvindler faktisk stillede op og blev valgt som formand for håndboldafdelingen, da den var i problemer.

Her skulle han senere havde svindlet dem for 5000 kroner, da han stod for at få indkøbt flyere til et arrangement i håndboldafdelingen. Flyerene kom aldrig, og pengene blev aldrig sendt retur.

- Når man møder ham første gang, ja, faktisk alle gange, en ekstrem behagelig og karismatisk mand, siger Pernille Kjærsgaard, da programværten beder hende beskrive den påståede sommerhussvindler.

Håndboldklubben har sidenhen anlagt en fogedsag mod manden, som ikke er afgjort endnu.

Var selv lejer I programmet opsøger DR sommerhusmanden på hans adresse. De finder dog ikke manden, men værten får sig tilgengæld en snak med hans tidligere udlejer. Nina Larsen havde lejet halvdelen af sit hus til manden, hans kone og deres to børn. Hun forklarer, at hun gav ham lov til selv at leje hans del af huset ud i fire uger, da manden og hans familie skulle på ferie. Og det er her, at manden angiveligt har lejet huset ud til cirka 20 familier på samme tid og snydt dem for deres penge.

- Lad os bare kalde det svindel, siger Nina Larsen til DR-værten.

Hun forklarer, at han er blevet udsat af sit lejemål i slutningen af juli. Mandens kone og børn boede der dog endnu, da programmet blev optaget, da de havde fået lov til at blive der måneden ud, indtil de havde fundet en ny bolig, forklarer Nina Larsen.

I sidste uge kom anklageskriftet fra anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi. Manden er tiltalt for svindel i 45 sager, hvor cirka halvdelen af dem handler om sommerhusudlejning.

Programmet kan streames på DRTV.