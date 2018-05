Politiet var mødt talstærkt op ved tirsdagens retssag, hvor folk blev visiteret inden de fik adgang til salen. Foto: Allan Nørregaard

Anklage: Bandemedlemmer truede hashkunde på livet

Helsingør - 03. maj 2018

Fire unge mænd er tiltalt i en sag om grov afpresning. Tirsdag begyndte retssagen. En sag om afpresning af særlig grov karakter begyndte tirsdag eftermiddag ved Retten i Helsingør. Her er fire unge mænd tiltalt for, ved et møde med en jævnaldrende mand, at have truet med at stikke ham i småstykker, hvis ikke manden betalte 30.000 kroner. Truslen blev forstærket, da de tiltalte skulle have truet med banden Loyal to Familia (LTF), og fordi den forurettede mente at have set en kniv blandt de tiltalte.

- Hvordan forholder de tiltalte sig til sagen?, spurgte dommeren, hvorefter alle fire forsvarsadvokater berettede, at deres klienter nægtede sig skyldige.

Ifølge anklageskriftet havde den forurettede tidligere lånt 10.000 kroner af en af de tiltalte, Tiltalte A, som nu skulle mene, at forurettede skyldte ham 30.000 kroner.

- Jeg havde solgt hash til ham for 10.000 kroner. Penge jeg ikke har fået, fortalte Tiltalte A, og tilføjede, at der kun er tale om de 10.000 kroner og ikke 30.000 kroner, som anklageskriftet hævder.

Uvenskab

Under anklagerens afhøring af de tiltalte forklarede tiltalte A, at han havde været venner med forurettede gennem flere år. Det venskab blev dog ødelagt, da tiltalte A's ekskone sladrede om, hvordan forurettede gik og spredte grimme ord om A.

- Da jeg mødte ham, hev jeg ham til side og sagde under fire øjne, at jeg gerne ville have mine penge, så vi ikke havde noget udestående, nu hvor jeg ikke gad være venner med ham længere. Jeg gav ham lov til at afdrage pengene, så han skulle betale 5.000 kroner den 1. december 2017 og 5.000 kroner den 1. januar 2018, forklarede tiltalte A i retten.

Chokanholdelse?

Afpresningen af den forurettede skulle ifølge anklageskriftet have fundet sted tilbage i november 2017. Her skulle forurettede og de tiltalte have mødtes ved parkeringspladsen ved Blishøj på Vapnagaard. Om mødet var planlagt eller ikke, er endnu uklart.

- Vi løb tilfældigt ind i hinanden, fortalte Tiltalte A, mens Tiltalte B forklarede, at A havde ringet på hans dør og spurgt, om ikke han ville gå med ham.

Ifølge Tiltalte B og C oplevede de ikke Tiltalte A som truende. Begge forklarede de, hvordan A tog forurettede til side ved parkeringspladsen, men at de ikke kunne høre, hvad der blev sagt, og at de ikke havde opfattelsen af, at forurettede skulle være blevet truet.

- Det kom som et chok, da jeg blev anholdt og sigtet for at have truet forurettede, fortæller Tiltalte C.

En af de fire tiltalte var ikke mødt op i retssagen på grund af misforståelser mellem de forskellige myndigheder om tidspunktet for retssagen.

Tiltalte B og C erkender, at de er medlemmer af banden Loyal to Familia, mens Tiltalte A nægter dette. Alle nægter de, at der skulle have været en kniv involveret i mødet på Vapnagaard, og at de nogensinde skulle have truet forurettede.

Fredag fortsætter sagen, hvor forurettede og eventuelle vidner vil afgive deres forklaringer. Anklageren skal her fremlægge dokumentationen for sagen.

Dommen forventes afsagt fredag eftermiddag.