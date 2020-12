Anjas netbutik sender 100.000 indpakkede gaver ud

I løbet af december forventer e-handelspioneren Anja Lytzen og hendes netbutik Lirum Larum Leg at slå rekord. Fra lageret i Hornbæk skal 100.000 gaver ud til hele landet, ja hele verden. Hun oplever, at det gør en forskel i denne corona-tid, at gaverne bliver fint pakket ind i knitrende papir og med bånd og sirligt bunden sløjfe og ikke mindst, at hun kan lægge en personlig hilsen fra giveren ved.

- Vi kan alle stadig gøre julen festlig og hyggelig, også selv om vi på grund af restriktioner ikke alle kan være fysisk sammen med vores kære, lyder det fra iværksætteren Anja Lytzen, der ejer netbutikken Lirum Larum Leg i Hornbæk. I øjeblikket er hun en slags stand-in for julemanden og redder julen for tusindvis af danskere, der skal have købt og sendt julegaver af sted inden juleaften, og i år ikke kan aflevere gaven personligt. Hun forventer, at Lirum Larum Leg i løbet af december kommer til at sende over 100.000 gaver ud. Det er rekord.