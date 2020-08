Det var en både en stolt kultur- og turismeuidvalgsformand Henrik Møller(S) og borgmester Benedikte Kiær(K), som i marts kunne præsentere den international anerkendte animationsvirksomhed Nørlium, som lejer af de karakteristiske bygninger på brandstationen. Foto: Helsingør Kommune Foto: Susanne Foldberg

Send til din ven. X Artiklen: Animationseventyr er slut på den gamle brandstation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Animationseventyr er slut på den gamle brandstation

Helsingør - 09. august 2020 kl. 04:23 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et kendt animationsfirma er fraflyttet lokalerne i den gamle brandstation har kommunen mange tomme lokaler omkring Svingelport. Det blev set som noget af en sejr for Helsingør Kommunes satsning på kultur- og uddannelsesområdet, da det sidste forår blev offentliggjort, at det kendte animationsstudie Nørlum fra Viborg startede et nyt studie på Øst for Storebælt i smukke og bevaringsværdige lokaler i den kommunalt ejede brandstation på Svingelport.

Men studiets levetid i Helsingør blev dog kort, og lokalerne er ganske rigtigt i stilhed blevet fraflyttet for et stykke tid siden.

Der er dog ikke tale om, at virksomheden er i problemer eller, at man har været utilfredse med forholdene i Helsingør.

- Årsagen til lukningen handlede udelukkende om personlige forhold. Vi har været glade for både Helsingør og lokalerne, og vi håber, at en anden kreativ virksomhed kan flytte ind, siger animationsfirmaets direktør Claus Toksvig Kjær, som sidder i firmaets hovedkontor i Viborg, hvor aktiviteterne er samlet i dag.

Det meste står tomt Lokalerne i den gamle brandstation, hvor der ifølge planerne skulle have arbejdet op til 50 animationsfolk, står altså nu tomme. Det samme gør sig gældende for størstedelen Svingelports andre kommunalt ejede bygninger. Således lukkede det sociale tilbud »Klubben« ved siden af brandstationen i forbindelse med det seneste budgetforlig. Og senest flyttede Helsingør Musikskole og MGK-uddannelsen fra den fredede bygning på Svingelport 7 til fordel for nye lokaler på Skolen ved Bymidten.

Det kommer dog efter alt at dømme til at vare et stykke tid før der kommer en afklaring på brugen af bygningerne.

- Det er jo sådan, at erhvervsskolen U/Nord vil bygge en ny campusbygning ved Svingelport, og så må vi jo først se på, hvor stort et pladsbehov som uddannelsen har, og om der også bliver brug for kommunens bygninger, siger vikarierende borgmester Claus Christoffersen(S).

Byrådet har indtil videre sat gang i arbejdet med en lokalplan, som muliggør et campusbyggeri på et areal mellem den nuværende bebyggelse på Svingeport