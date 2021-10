Anholdt to gange på én nat: Satte sig ud bag rattet efter sigtelse for narkokørsel

På Unnasvej i krydset ved Montebello Alle i Helsingør standsede en patrulje fra Nordsjællands Politi mandag aften klokken 22.30 en 43-årig mandlig bilist fra Helsingør. Et narkometer viste, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Da han i første omgang oplyste et falsk personnummer til patruljen, blev han også sigtet for dette, da hans rigtige identitet var blevet fastslået, ligesom han blev sigtet for kørsel uden førerret, da han ikke havde generhvervet denne efter at have fået den frakendt.