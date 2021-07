Artiklen: Anholdt og sigtet for at stjæle gasflasker og el-værktøj

En 27-årig mand bliver fredag middag fremstillet i Retten i Helsingør sigtet for at have begået flere indbrud i Kokkedal, Helsingør og Helsinge.

Torsdag klokken 07.48 blev det anmeldt, at der mellem onsdag klokken 17.15 og torsdag klokken 05.15 havde været indbrud i Stark ved Kokkedal Industripark. I gerningstidsrummet havde to gerningsmænd skåret porten op ind til forretningen, og fra stedet stjal de en mængde elektrisk værktøj. Herefter forlod de gerningsstedet i en varebil.

Grundet oplysninger i sagen kunne Nordsjællands Politi senere på dagen anholde og sigte en 27-årig mand for forholdet på en adresse i Helsingør. Han blev derudover også sigtet for indbrud i Johannes Fog natten til den 22. juli, hvor der blev stjålet et større antal gasflasker samt for et indbrud på en campingplads i Hornbæk, hvor der også blev stjålet et antal gasflasker.