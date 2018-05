Personalet her i Kvickly på Stjernegade har taget imod en forfalsket 50 euro-seddel. Øjensynlig er denne seddeltype kommet i falskmøntners søgelys. For i sidste uge kom det frem, at supermarkedskæden COOP har sendt en advarsel om netop falske 50 euero-sedler ud til at alle forretninger. Foto: Kristina Vinci

Anholdt efter biljagt: 23-årig fængslet for falskmøntneri

Helsingør - 08. maj 2018 kl. 04:11 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 23-årig mand fra Helsingør blev mandag eftermiddag varetægtsfængslet i sag om falske eurosedler. Falskmøntneri er en særdeles strafbar og efterhånden sjælden forbrydelse. Men de seneste uger har Nordsjællands Politi, som omtalt i Frederiksborg Amts Avis modtaget flere anmeldelser om, at der er blevet betalt med falske 50 euro-sedler. Anmeldelserne er kommet fra foreløbig SuperBrugsen i Humlebæk Center, Kvickly på Stjernegade i Helsingør samt i SuperBrugsen på Peter Hildes Vej i Blistrup.

Nu mener politiet imidlertid, at man har fundet manden bag euro-betalingerne, og han er efter alt at dømme også blevet genkendt på overvågningsbillederne fra de tre supermarked.

Der er tale om en 23-årig mand fra Helsingør, som i forvejen er godt kendt af politiet. Den unge etnisk danske mand er ikke kendt som bandemedlem.

Mandag eftermiddag blev den unge mand fremstillet ved grundlovsforhør ved Retten i Helsingør, hvor dommeren valgte at lukke dørene på begæring af anklagerfuldmægtig Sophie Gade.

Alvor karakter

- Jeg har en begæring om dørlukning på grund af sagens alvorlige karakter. Vi vil gerne have mulighed for at undersøge, hvor sedlerne kommer fra, og der kan også være andre gerningsmænd på fri fod, sagde hun.

En dørlukning, som Frederiksborg Amts Avis protesterede imod.

Inden dørene blev lukket oplyste den 23-åriges beskikkede forsvarer Trygve S. Nielsen, at han nægtede sig skyldig i sigtelsen, som lød på pengefalsk efter straffelovens paragraf 167.

Mere præcist forklarede den 23-årige, at han ikke havde nogen viden om, at han havde betalt med forfalskede sedler.

Foreløbig er han i øvrigt kun tiltalt for at have betalt med en enkelt 50 euro-seddel i de tre forskellige supermarkeder.

Grundlovsforhøret endte med, at den 23-årige blev varetægtsfængslet frem til 18 maj. Han valgte ikke at anke varetægtsfængslingen.

Dramatisk biljagt

Selv om sagen indtil videre kører for lukkede døre , så står det klart, at 23-årige blev anholdt under usædvanlige omstændigheder, og efter alt at dømme ved noget af et tilfælde.

Således sad den 23-årige i en kassevogn sammen med en 27-årig mand fra Helsingør-området, som politiet forsøgte at stoppe på Løvdalsvej i Helsingørs erhvervsområde ved 01-tiden mandag morgen. Det viste sig, at nummerpladerne var meldt stjålet, men det lykkedes ikke at standse kassevognen, hvorefter der startede en længere biljagt, hvor turen i første omgang gik ad Klostermosevej for at ende helt ude på Klosterrisvej ved Havreholm.

Undervejs kastede en af de to mænd et bilbatteri ud af vinduet, men kørte til sidst selv ind til siden, oplyste vagtchefen ved Nordsjællands Politi mandag morgen.

Begge mænd blev anholdt ,og taget med til stationen til afhøring, men det var altså kun den 23-årige, som blev fremstillet ved grundlovsforhøret.

Politiet har oplyst, at bilens fører, der efter alt at dømme er den 27-årige mand, på stedet blev sigtet for at køre uden kørekort og køre i påvirket tilstand.

Den 23-årige er ikke sigtet for færdselssagerne.