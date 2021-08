Se billedserie Sound Dues løber af stablen 9. til 12. september forskellige steder i Helsingør. Her er Bill Evans fotograferet. Pressefoto

Ambitiøs jazzfestival er lige på trapperne

Helsingør - 21. august 2021 kl. 07:49 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Egentlig er den første udgave af jazzfestivalen »Sound Dues« sat til Kristi Himmelfartsferien i 2022. Men allerede fra 9. til 12. september kan en mindre version af festivalen opleves i et program spækket med store navne.

Således kan både Rolling Stones-bassisten Darryl Jones, Miles Davis-saxofonisten Bill Evans og Manu Katché for eksempel opleves. Det kan de til en koncert, hvor Stan Getz' enke, Monica Getz, er fløjet ind fra USA for at gæste det hjem, de to boede i i Helsingør for godt 60 år siden. Her foregår intimkoncerten såmænd, eftersom den nuværende ejer har stillet huset til rådighed. På samme måde danner flere forskellige, alternative venues, såsom byens butikker, caféer, restauranter, markeder og virksomheder ramme om koncerterne.

Også festivalens kunstneriske leder og initiativtager, pianist Niels Lan Doky, spiller til intimkoncerten i det private hjem, hvis adresse kun bliver afsløret til de, der måtte købe billet. Han glæder sig ud over selv at spille til den koncert i det, han kalder »Jazzambassaden i Danmark« og festivalen generelt, til netop at se de store musikere:

- Det er altså nogle tunge, sjældne musikere, der kommer. Det er 10 år siden, Bill Evans har været i Danmark, og det er meget stort, at både han og Darryl Jones kommer, siger Niels Lan Doky.

Han fortæller videre, at det er hele Helsingør, der er inddraget i festivalen. Det afspejler sig for eksempel i programmet ved, at man 12. september klokken 13.30 eller 17.00 på Jazz Café Divino i Espergærde kan opleve Albert »Tootie« Heath, der også regnes for at være en jazzlegende. Han akkompagneres af Frederik Kronkvist, Calle Brickman og Tobias Dall.

Hensigten med festivalen i Helsingør og omegn har også været at lave noget, der søger mod at hylde ikke bare jazzmusikken, men også miljøet og musikerne, forklarer Niels Lan Doky. Efter Stan og Monica Getz boede i Helsingør, lagde amerikanske jazzmusikere, der var i København, vejen forbi Helsingør, og det har siden banet vejen for, at Danmark har haft »en uforholdsmæssig stor mængde jazzlegender boende« op gennem 70'erne og de efterfølgende årtier. Derfor er det en historisk hyldest, som også giver Niels Lan Doky mindelser.

- Noget af det, jeg lagde mærke til, da jeg begyndte at spille, var, at det var så ungdommeligt. Jazz må gøre noget ved folks psyker, og det er også det, vi forsøger at hylde.

En anden måde at deltage i det, Niels Lan Doky snarere vil betegne som en »fejring« af jazzen end en festival, er eksempelvis på Kronborg den 9. september, hvor Lisa Nilsson, Mads Vinding, Albert »Tootie« Heath og Niels Lan Doky selv kan opleves. Man kan også opleve Desmond Scaife Jr., Kasper Tagel og Radek Wosko midt i Øresund. De spiller således på færgen mellem Helsingør og Helsingborg den 11. september, hvor man også har mulighed for at spise efter koncerten. Mere info herom kan ses på www.sounddues.com - hvor resten af programmet og info om billetter også kan ses.