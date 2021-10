Alternativets kandidater i Helsingør Kommune Mette Skamris, Helene Brydensholt og Morten Greve er modstandere af budgettet for 2022. Partiet danner ellers valgforbund med Radikale Venstre, som har stemt for budgettet, ligesom alle andre partier på nær Enhedslisten.

Alternativet støtter EL's budget-alternativ

Enhedslisten gik som det eneste siddende parti ikke med i Budget 2022. Nu får den beslutning støtte fra Alternativet i Helsingø.

Helsingør - 22. oktober 2021 kl. 19:51 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Et markant byrådsflertal vedtog ved seneste byrådsmøde i sidste uge budgettet for 2022 - et sparebudget, hvor de største besparelser rammer det sociale område.

Den helt store sparekniv rammer det specialiserede socialområde, hvor der skal findes 44 millioner kroner i besparelser inden udløbet af første kvartal 2022.

Hvordan besparelserne på området konkret bliver udmøntet, står hen i det uvisse, da budgetaftalens parter simpelthen har valgt at lade den del være op til det nye byråd. Der er som bekendt kommunalvalg den 16. november.

Men det er ikke rimeligt over for vælgerne, at budgetparterne udskyder deres stillingtagen, lyder det fra Alternativet i Helsingør, som ikke fik en plads i byrådet ved valget i '17 - det klimabevidste parti var dog ikke så langt fra med 2,7 procent af stemmerne, og i år forsøger de igen.

- Det (udsættelsen red.) begrundes med, at de skal have tid til at træffe de rette beslutninger, men de besvarelser har byrådet haft mindst et år til at sætte sig ind i, lyder det fra partiet i et opslag på Facebook.

Å: Budget rammer helt skævt Alternativet støtter derfor Enhedslisten, der højlydt har protesteret over budgettet, og som eneste parti trak sig fra forhandlingerne - senere har de endda lanceret deres eget budgetalternativ.

- Havde Alternativet siddet i byrådet, ville vi nok have stemt for Enhedslistens forslag om en lille skattestigning, så der ikke skal spares på det specialiserede socialområde. De besparelser rammer helt skævt. De kan bevirke, at området ender i en ond spiral, fordi sårbare mennesker får det værre og værre, når der ikke postes nok penge i forebyggelse og indsats, lyder det.

Flere organisationer - blandt andet Dansk Handicap Forbund og Bedre Psykiatri - har demonstreret mod budgettet.

