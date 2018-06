IRONMAN kan nu melde udsolgt til KMD IRONMAN 70.3 European Championship i Helsingør, der afholdes fra 14 til 17. juni i Helsingør. Her løber Andi Boecherer fra Tyskland i mål under KMD IRONMAN 70.3 European Championship 2017. Foto: Getty Images for IRONMAN

Alt udsolgt til Ironman

Helsingør - 07. juni 2018 kl. 07:15 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der ventes mellem 50.000 og 75.000 tilskuere til triatlonmesterskabet i Helsingør den 14.-17. juni Helsingør er i juni for andet år i træk, vært for Europas største og mest prestigefyldte triatlonmesterskab på IRONMAN 70.3 distancen - populært sagt en halv IRONMAN). Og her to uger før det hele går løs er alle startnumre nu solgt.

- Det er meget glædeligt at vi har noget vores ambitiøse målsætning i forhold til deltagerantallet der er 400 større end sidste år. Og der venter alle deltagere og triatloninteresserede en fantastisk mesterskabsweekend i Helsingør i dagene fra den 14. til 17. juni, fortæller Frej Elbæk Schjeldal, Nordisk kommunikationschef for IRONMAN.

Måske ikke sidste gang?

I følge planen var det meningen at næste års IRONMAN 70.3 Europamesterskab skulle afholdes i et nyt land fra 2019, men grundet den store succes i samarbejdet med Helsingør Kommune, er der åbnet for, at det store mesterskab kan blive i Danmark:

- Meldingen fra IRONMAN på globalt niveau har hidtil været, at mesterskabet skulle afholdes i et nyt land. Samtidig har man set den udvikling mesterskabet har taget på dansk grund, hvor vi i år foruden deltagerrekord også har det stærkeste professionelle felt til dato - og det er der blevet lagt mærke til, hvilket har betydet at vi har fået en option på at forlænge samarbejdet. Derfor arbejder vi nu sammen med Helsingør Kommune, for at se om vi kan finde en løsning der gør, at vi sikre denne i triatlonsammenhænge kæmpe begivenhed på dansk jord, også de kommende år, siger Frej Elbæk Schjeldal.

Politisk afgør Helsingør Kommune i disse dage, om der er økonomisk plads til at huse Ironman de kommende år.

2800 deltagere

KMD IRONMAN 70.3 European Championship 2018 afholdes fra den 14. til den 17. juni i Helsingør.

Til IRONMAN 70.3 Europamesterskabet den 17. juni er distancerne 1.9 kilometer svømning, 90 kilometer cykling og 21 kilometer løb.

2.800 deltagere fra mere end 50 forskellige nationer er til start. Heriblandt en perlerække af verdens bedste triatleter til mesterskabet, der i stil med French Open og Wimbledon i tennis, giver alle verdens bedste triatleter mulighed for at stille op.

Set med danske øjne knyttes der store forventninger til de danske kvinder, hvor sidste års nr. 2 Helle Frederiksen sammen med Camilla Pedersen er bedste bud på en dansk IRONMAN 70.3 Europamester.

Der forventes mellem 50.000-75.000 tilskuere i Helsingør i mesterskabsdagene.

