Begge de nu dømte valgte at modtage deres straf. Nu venter 14 dage, hvor Anklagemyndigheden har mulighed for at anke sagen til Landsretten. Foto: Ann-Sophie Meyer.

Send til din ven. X Artiklen: Alt om cannabissag fra sommerhusområde: Kammerater omdannede have til hampplantage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Alt om cannabissag fra sommerhusområde: Kammerater omdannede have til hampplantage

Onsdag faldt der dom i en sag om marihuana-produktion i en have i et sommerhusområde i Tikøb. Politiet grab de tiltalte på ferskgerning og beslaglagde mange kilo hamp. Læs hele historien her.

Helsingør - 10. juni 2021 kl. 05:25 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Tillykke, lød det fra forsvarerne, da retsmødet blev ophævet lige efter middag onsdag. Med blikket rettet mod deres klienter gav de dem hånden, mens der blev trukket kraftigt på smilebåndene.

I de seneste timer havde stemningen været en anelse præget af det, som enhver, der har besøgt en retssal, må genkende: De nystrøgede skjorter, de formelle beskeder og ikke mindst den tydelige rollefordeling mellem advokater, dommere og tiltalte.

Nu var stemningen mere løssluppen - de kunne sænke skuldrene og forlade retten uden et par betjente i hælene.

- Så kan vi komme ud i solen. En tur til Dronningmølle og nyde en kold øl. Det ville næsten være det værste ved en tur bag tremmer - ikke at kunne nyde e kold, sagde den ene, en 57-årig mand, der allerede var iklædt solbriller og sommertøj, som om han vidste, at han nok kunne komme ud og nyde varmen senere på dagen.

Hjælp fra en kammerat Det var en sag om dyrkning af hamp på en grund i Tikøb, der lå til grund for retsmødet. Den anden af de to tiltalte - en 38-årig mand - mente, at det måske var den meget karakteristiske lugt af de godt halvanden meter høje planter, der kunne have fældet dem: Kunne det være de håndværkere, der havde gået og arbejdet på en af nabogrundene, der havde undret sig og tilkaldt politiet? Det vidste han naturligvis ikke, men i hvert fald dukkede et par betjente op på adressen den 13. august sidste år, netop som han stod og var i gang med at barbere skuddene af.

- Jeg var der kun en gang om måneden, og jeg skulle bare hjælpe med at dyrke blomsterne for min kammerat. Jeg har lidt forstand på det, så han havde spurgt, om jeg kunne hjælp, forklarede den 38-årige.

- Ja, det er fordi jeg har boet i Spanien, hvor det er tilladt at dyrke fire planter om året, tilføjede han, inden anklageren nåede at kaste et kritisk spørgsmål efter hans viden.

Tilskud til pensionen Hans forklaring blev bakket op af den 57-åriges. Han havde aldrig før haft med hampplanter at gøre, og da det kræver en del viden om plantens rette habitat at udvinde den smule, der kan ryges eller omdannes til cannabisolie, havde han brug for assistance.

- Det var nogle af mine andre venner, der havde spurgt, hvorfor jeg dog ikke dyrkede noget hamp, når jeg nu havde pladsen til det. Det kunne forsøde tilværelsen en smule, sagde han i forbindelse med en anekdote om sin livssituation.

- For at gøre en lang historie kort: Jeg blev for mange år siden stukket ned, og dets har ført til, at jeg er endt på førtidspension, og derfor var min tanke, at jeg kunne dyrke lidt til mine venner og lidt til at tjene på.

Friluftshamp I alt beslaglagde politiet stiklinger svarende til godt ni kilo af hvad de tiltalte kaldte friluftshamp - marihuana. I anklageskriftet stod der beskrevet, at der desuden var blevet beslaglagt mere end fem kilo pot. Mens de begge erkendte produktionen af de ni kilo, så opponerede de begge mod den del, der omhandlede pot.

Det fund af planteafklipninger, som politiet beskrev som pot, kunne ifølge den 38-årige ikke bruges til noget. Det indeholdt det slet ikke nok af stoffet TLC til, forklarede han. Måske kunne man drikke det som te, men det kunne under ingen omstændigheder benævnes som pot.

Anklageren gik med på den forklaring, og dermed frafaldt tiltalen om beslaglagt pot.

Ikke professionelt De to forsvarer procederede for, at deres klienter skulle have mildest mulige straffe. Mens anklageren ønskede dem dømt efter straffeloven, ville forsvarerne have dem dømt efter brud på loven om euforiserende stoffer. Det ville koste dem mindst tid bag tremmer.

- Der er ikke tale om et professionelt laboratorium. Der er ikke fundet et eneste spor af vand, lys eller varme. Derudover holder det beslaglagte sig under ti kilo, så jeg mener, at der må være tale om dom efter loven om euforiserende stoffer, lød det fra den 57-åriges forsvarer, der rettede blikket mod domsmandsretten.

En hemmelig aktion Mens den 57-årige kun var tiltalt i sagen fra Tikøb, så var den 38-årrige tiltalt i to andre forhold. Han havde ifølge anklageskriftet selv været i besiddelse af 396 gram hash, og så havde han desuden overdraget to kilo skunk og fem kilo hash til en beboer på en adresse i Brøndby.

Det var som et led i en større, national aktion, at politiet havde opsnuset de gerninger. Ved at installere en GPS på den 38-åriges bil, kunne de følge hans rute fra en leverandør i Midtjylland til kunden i Brøndby, og han blev snart anholdt i april 2021.

Uden tøven erkendte den 38-årige også disse forhold.

Dømt og løsladt At de begge havde gode muligheder for at komme i arbejde, deres troværdige forklaringer overfor retten, og at den 57-årige for mange år siden havde lagt en kriminel løbebane på hylden blev afgørende for strafudmålingen.

Dommeren mente ikke, der var nogen fare for, at den 57-årige ville dyrke hampplanter igen, og både samfundet og de tiltaltes liv ville således være bedst tjent med en henholdsvis betinget og delvist betinget dom.

Retten i Helsingør idømte derfor den 57-årige fem måneders betinget fængsel. Den 38-årige blev idømt 10 måneders fængsel, hvoraf syv måneder af dem blev gjort betinget. Den 38-årige havde siddet varetægtsfængslet siden april, hvilket blev fratrukket straffen. Begge kunne de forlade retten som frie borgere efter domsafsigelsen.