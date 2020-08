Det er her ved indgangen til skolegården på Skolen i Bymidten, hvor der samles mange mennesker ved morgenstunden. FOTO: Christopher Valeur

Alt for mange samlet foran skole: Det er idioti!

Mange forældre afleverer deres børn på samme tidspunkt ved Skolen i Bymidten, hvilket gør det svært at holde afstand. Pædagogisk leder maner til ro.

Helsingør - 19. august 2020 kl. 08:36 Af Christopher Valeur

Da den pensionerede major fra livgarden og nuværende formand for Veteransupport, Lars Kongsted, tirsdag morgen kørte ned ad Marienlyst Allé, forbi Skolen i Bymidten, på vej til indkøb, blev han helt paf. Til sin store overraskelse så han rigtig mange forældre og elever gående meget tæt på hinanden, kort inden skoledagen skulle starte klokken 8.

- Det væltede ind med mennesker. Jeg vil vurdere, at der har været mellem 400 og 600 mennesker. De var så tæt sammenklynget, at jeg kun kan tage mig til hovedet. Det er idioti, siger Lars Kongsted.

Da han kørte forbi fem minutter i klokken 8 rullede han vinduet ned og råbte til en kvindelig lærer, som hjalp med trafikken, at hun skulle få styr på det.

- Det var så dårligt tilrettelagt. Der var ingen styring, ingen afstand. De havde allesammen hovedet under armen, Det var som om at corona var en by i Rusland, siger Lars Kongsted.

Anerkender problem I skolens ledelse har man bemærket, at der til tider bliver en smule trængt mellem forældre og børn, når der kvart i 8 er stor trafik i aflevering af elever. Man gør dog sit fra skolens side for at det kan gå gnidningsfrit, fortæller daglig pædagogisk leder på Skolen i Bymidten, Jacob Heising,

- Vi ved godt, at der er en større gruppe der samles rundt om skolen, fordi forældrene ikke må gå ind i skolegården, når børnene bliver afleveret. Derfor har jeg også selv stået som en slags trafikvagt og fået eleverne over vejen og trafikken til at køre fint. Politiet var også herude i går, ligesom de var i sidste uge, Dem har vi en igangværende dialog med. De anbefalede blandt andet, at vi stynede træerne ved vejen, så der er bedre udsyn, så det har vi sat gang i. Vi er interesseret i en god afvikling.

Ikke slemt Det er ikke alle, som er enige med Lars Kongsted, når snakken går på problematikken han observerede. Joe Thomsen, som er far til to elever på skolen, afleverer sine børn hver dag. Han afleverede sine børn 7.45 i går og han lagde ikke mærke til mere trængsel end normalt.

- Jeg så omkring 50 mennesker, men det var ikke tætpakket. Der er forskellige steder, hvor børnene kan afleveres, så de bliver spredt ud. Det er ikke så slemt.

Løsninger Før sommerferien så det anderledes ud med antallet af forældre og børn ved morgenstunden. Her startede eleverne på forskellige tidspunkter af dagen, så der ikke blev trængsel lidt i klokken 8, som det ses nu. Det er man gået væk fra, men der er en årsag til det, fortæller Jacob Heising.

- Vi er gået fra at have nødpasning til at have en normal skoledag, hvor alle 850 elever møder ind, ligesom lærere og pædagoger også gør. Det er derfor logistisk vanskeligt at have samme system som før sommerferien. Vi gør dog en masse for at få tingene til at gå gnidningsfrit. Vi har lærere der står der står rundt på matriklen klokken 7.50 og tager imod eleverne, og vi har voksne og en skolepatrulje, som sørger for, at alting går som det skal fra morgenstunden.

Coronatilfælde Skolen i Bymidten blev i foråret ramt af coronasmitte, da en elev samt lærer blev testet positive for virussen. Det blev håndteret hurtigt dengang, og man har da også stadig restriktioner, for at undgå smitte. Der er øget fokus på rengøring samt afstand, ligesom der er lagt pauser på forskellige tidspunkter. Det mindre areal giver dog nogle udfordringer, fortæller Jacob Heising.

- Vi er en byskole, så vi er ramt en smule på pladsen. Der er relativt mange børn på et lille område. Vi evaluerer på vores tiltag hele tiden og intet af hvad vi laver er fast, så vi kan ændre tingene, siger han.

Forhåbning Efter sommerferien er der mange nye elever på skolen, herunder 0. klasserne, som oftest bliver fulgt i skole af deres forældre. Det er dog et mønster man typisk ser ændre sig med tiden, og det kan betyde, at der bliver mindre trængsel foran skolen om morgenen.

- Jeg håber trængslen letter, når eleverne selv kan gå eller cykle til skole. Den rytme plejer ofte at komme for eleverne en månedstid efter skolestart, siger han.