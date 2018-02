Se billedserie Boligformand Palle Wørmann savner fokus på boliger, som er til at betale for familier med mellemindkomster. Foto: Allan Nørregaard

Almennyttige boliger: Ventelister på op til 30 år

Helsingør - 10. februar 2018 kl. 11:35 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligformand ærgrer sig over, at selskabet i mere end end 15 år ikke har fået lov til at opføre nye almennyttige boliger. Men flere projekter er på vej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Efterspørgslen efter almennyttige lejeboliger er nærmest umættelig i Helsingør Kommune, og det ses på Boligselskabet Nordkystens ventelister, fortæller formand Palle Wørmann,

- Vi har boligafdelinger, hvor vi må fortælle, at der kan man godt opgive at komme ind. Vi har ventelister på omkring 30 år nogle steder, siger Wørmann.

Blandt de allermest populære er afdelingerne Stenbækgård og Socialfilantropisk i Ålsgårde.

Også i den store afdelinger Borupgård I og Borupgård II i Snekkersten er der nu op til et par års ventetid.

- Før i tiden blev det jo sagt, at man altid kunne få en bolig i Borupgård, men sådan er det altså ikke længere, siger han.

Hos Boligselskabet Nordkysten er man af den opfattelse, at kommunen i dag er alt for tilbageholdende med at bygge almennyttige boliger.

- Vi har ikke fået lov til at bygge en eneste ny afdeling i de 15 år, hvor jeg har været formand. Og det er i en periode, hvor kommunens befolkningstal er steget markant, siger han.

Det hører dog med til billedet, at boligselskabet Boliggården de seneste har opført et par almennyttige afdelinger de senere år.

Rønnedalen blev droppet

Formanden ærgrer sig særligt over, at der i det seneste budget eksempelvis ikke blev plads til et projekt om en udvidelse af den ældre boligafdeling Rønnedalen ved Rønnebær Allé og Gurrevej. De nye boliger skulle være med til at finansiere en renovering af de eksisterende boliger.

- Vi skulle købe en grund af kommunen, og det ville en endda give kommunen en fortjeneste, siger han.

I det hele taget mener han, at politikerne ikke indtænker boligselskabernes rolle i forhold til at tiltrække flere familier med børn og til at skaffe mindre og ældrevenlige boliger.

- Vi har mulighed for at lave boliger til skolelæreren og politibetjenten. Forleden måtte vi eksempelvis afvise en familie bestående af en folkeskolelærer og en fysioterapeut med børn, som var interesseret i en fireværelses i Borupgård. De flyttede i stedet til Hillerød, siger han.

Samarbejde med private investorer

Ikke desto mindre har boligselskabet langt fra droppet planerne om nye afdelinger.

- Vi har budt ind med et projekt på Petersborg på Nordre Strandvej, som kommunen har sat til salg, og så er vi i gang med et projekt i samarbejde med en privat ejendomsudvikler, hvor vil kombinere private og almennyttige boliger, siger han.

- I forhold til projekter med private investorer, så kan vi jo eksempelvis byde ind med fælles vedligeholdelse, forklarer han.

