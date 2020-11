Allehelgenskoncert i domkirken

Med de lovmæssige sikkerhedsafstande i forhold til coronavirussen in mente opfører Skt. Olai Kammerorkester og Vokalensemble en stemningsfuld Allehelgenskoncert med Roland Haraldson som dirigent, hvor koret og orkesteret optræder hver for sig. Dette for at sikre at afstandskravene overholdes.