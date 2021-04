Alle vil til frisør: Timelange køer foran testcenter

I dag åbner de liberale serviceerhverv igen efter at have været lukket de sidste par måneder. Genåbningen af frisører, massører, tatovører og lignende betyder også, at coronapasset skal tages i brug for første gang. Man skal således være blevet færdigvaccineret, haft corona eller blevet testet negativ indenfor 72 timer med PCR- eller lyntest.