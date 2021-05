Se billedserie Hestemøllestræde blev (gen)indviet med snoreklip, taler og lidt forfriskninger. Her er det Christian Holm Donatzky (R) og Benedikte Kiær (K) der indvier gaden, der fremover er gågadezone. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Alle politikerne var glade, undtagen beboerne de havde fået ødelagt deres facade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle politikerne var glade, undtagen beboerne de havde fået ødelagt deres facade

Ved indvielsen af Hestemøllestræde i Helsingør var der snoreklip, lykønskninger og store smil. Men for en gruppe af gadens beboere var optrinnet svært at kapere: - Det er svært at dele glæden, lød det

Helsingør - 05. maj 2021 kl. 19:00 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Der var store smil på læberne af de lokale toppolitikere, og tilhørerne klappede, da den optimerede udgave af Hestemøllestræde i den historiske del af Helsingørs bykerne i dag blev officielt indviet.

Men hos en lille gruppe var klapsalven afløst af korslagte arme. I forbindelse med det store anlægsarbejde i gaden - der begyndte i sommeren sidste år - har et ældre og ovenikøbet fredet hus taget skade. Både indvendigt og udvendigt er der sket skader på bygningen, og derfor havde beboerne svært ved at glæde sig over indvielsen.

- Det er svært at dele glæden. Det er tom snak for mig, for vi står med fatale skader. Når politikerne gerne vil tage æren for forskønnelsen af gaden, må de også tage ansvaret for de skader, der er blevet påført, siger Stefan Christoffersen, der ejer en af lejlighederne i bygningen.

Lige nu er der en større forsikringsdisputs i gang, og det er endnu usikkert, hvem der ender med at hæfte for skaderne, og hvornår en eventuel udbedring finder sted.

Ambivalent oplevelse Stefan Christoffersen var mødt op til indvielsen af gaden sammen med Hanne Hansen, Lone Hansen og Lise Honore, der alle bor i den berørte bygning. De er som sådan glade for den generelle forbedring af Hestemøllestræde, der er blevet klimatilpasset og har fået ny belægning, og derfor var det en »ambivalent« oplevelse at overvære snoreklippet. Borgmester Benedikte Kiær (K), formand for By-, Plan- og Miljøudvalget i Helsingør Kommune Christian Holm Donatzky (R), og byrådsmedlem og bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør Jens Bertram (K) beklagede alle for de gener arbejdet har medført.

- Der er sket fatale skader, og der står en gruppe mennesker med en regning, der potentielt kan følge dem resten af deres liv, så det er tom snak for mig, sagde Stefan Christoffersen, der altså ikke ligefrem var begejstret over politikernes beklagelser.

Smart middelalderløsning Omlægningen af Hestemøllestræde har kostet omtrent 11 millioner kroner, og arbejdet er blevet forsinket, da der i forbindelse med gravearbejdet i gaden er blevet gjort op til flere arkæologiske fund. Nu står gaden immervæk færdig og forandret med ny belægning og en gammeldags rendesten. Rendestenen er en vigtig del af klimatilpasningen af strædet, da regnvandet fremover vil være længere tid om at løbe i kloakken, hvilket skaber større sikkerhed ved voldsomme regnskyl.

- Det er en middelalderløsning. Forskellen fra dengang er, at vi adskiller spildevand fra regnvand, så vi er ikke gået all in. Rendestenen vil minimere risikoen for overløb, men vi kan ikke love, at vi med 100 procents sikkerhed kan undgå dem, lyder det fra det konservative byrådsmedlem - og bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør - Jens Bertram.

Hestemøllestræde er et såkaldt pilotprojekt, og politikerne vil nu tage erfaringerne - gode som dårlige - med videre til kommende projekter.

- Det er en meget, meget dyr løsning, så det bliver ikke over natten, men jeg håber, det bliver bredt ud til resten af byen, så vi kan minimere faren for oversvømmelser, fortalte Jens Bertram.

Ulykkelig situation Hestemøllestræde rummer historiske højdepunkter som Helsingør Bymuseum, Klosteret ved Sankt Mariæ Kirke og en del af det gamle Wiibroe-bryggeri. Selvom der er sket skader på en fredet bygning, og de påvirkede lokale borgere har kunne se deres hjem slå markante revner både indvendigt og udvendigt, har fornyelsen af gaden været det hele værd, mener politiker Jens Bertram.

- Du kan altid gøre noget anderledes, og det er en meget ulykkelig situation, de mennesker er havnet i og helt uden skyld. Men jeg synes, det er uheldigt, at et så spændende projekt skal have negativ omtale, siger han.

I og med at lignende anlægsarbejde sandsynligvis vil sprede sig til andre gader i bykernen, vil kommunen og Forsyning Helsingør fremover skrue op for kommunikationen med de berørte beboere.

- Jeg ved ikke om det er en opfordring, men vi kommer til at spørge ind til beboernes forsikringsforhold fremover, siger han om lærdommen i forbindelse med den igangværende sag, der særligt er gået hårdt udover 82-årige Hanne Hansen, der bor i stueetagen i den ramte bygning.

- Hele huset har rykket sig. Jeg har selv prøvet at isolere revnen omkring vinduerne med en masse køkkenrulle, men hullet er blevet større, fortæller hun.

Bramstræde og Hovedvagtstræde er udset som de næste gader, der skal have en lignende klimatilpasset belægning - også her for at afbøde risikoen for oversvømmelser ved ekstrem regn.