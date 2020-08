Motionsfodboldholdet træner om mandagen i Snekkerstenhallen.

Alle kan gå til »gåfodbold«

Helsingør - 07. august 2020 kl. 06:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Snekkersten IF synes de, at det er vigtigt, at der er plads til alle. På klubbens Gå Fodbold hold er det hverken en forudsætning, at man har fodbolderfaring eller noget særligt udstyr.

Gå Fodbold holdet startede op for 2 år siden, i et samarbejde med Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, og holdet består i dag af spillere med en lang række livsstils- eller kroniske sygdomme.

- For Snekkersten IF er det vigtigt, at vi er en fodboldklub med tilbud om motion og fællesskab for alle borgere, uanset alder, samt at vi kan fastholde medlemmer i klubben, når de bliver ældre og måske slås med nogle af livets skavanker, fortæller Frank S. Jensen, næstformand i Snekkersten IF.

- Gå fodbolden giver mig fornyet energi, og nu kan jeg gå op ad trapperne til min lejlighed uden at blive træt eller forpustet. Jeg ville gerne gå nogle flere ture i dagligdagen, men det kniber med at komme afsted, og derfor er godt at jeg skal noget hver uge, hvor de andre står og venter på mig,fortæller Børge Olsen på 74 år, og Gå Fodbold-spiller i Snekkersten IF.

Gå Fodbold er et træningskoncept under Bevæg dig for livet - Fodbold. Bevæg dig for livet har blandt andet til formål at få flere voksne motionister ind som medlemmer i landets fodboldklubber, og det er Gå Fodbold med til, fordi det henvender sig til en ny målgruppe af mænd, som ikke traditionelt er fodboldspillere. På Gå Fodbold holdet i Snekkersten IF er der plads til endnu flere mænd.

- Mange på min alder tror ikke længere, at de kan spille fodbold, men så fortæller jeg dem at vi har nogle spillere på holdet, som udover diverse sygdomme, også har fået en ny hofte eller et nyt knæ, og som sagtens kan være med på holdet, fortæller Robert Mortensen på 76 år, og træner for Snekkersten IF´s Gå Fodbold Hold.

Holdet træner hver mandag, kl. 13.30 - 14.30 i Snekkersten Hallen, Agnetevej 1, 3070 Snekkersten, og interesserede spillere er mere end velkomne til at møde op og se hvad det er.