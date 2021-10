Alle husker den første gang: Nu lukker kviktestcentrene

Køen har til tider været lang - strakt sig langs væggen, ned af trapperne og ud på perronerne. Men nu er behovet for coronatests faldet markant, efterhånden som vaccinerne er blevet udrullet, og smittetrykket er taget af. Derfor lukker kviktestcentret i Færgeterminalen i Helsingør ned på fredag den 8. oktober. Klokken 16.00 er det absolut sidste udkald, hvis du skal have dig en kviktest.

Hidtil har det også været muligt at blive testet i Laden på Vapnagård, men dette teststed lukker ligeledes ned - Det sker dog allerede i dag. Copenhagen Medical, som står for testene melder således, at der pakkes ned, når den sidste vatpind er svunget klokken 20.00.

Her kan du stadig blive testet

Hvis du fremover har brug for en hurtig test, er der - ifølge Helsingør Kommune - mulighed for at blive testet i Hillerød, og ellers vil der fortsat være mulighed for at blive PCR-testet - hvor der normalt er svar på prøven indenfor senest to dage - i Helsingør.