Allans kreative fællesskab hjælper udsatte unge videre

Aspiranterne er Allan Klies opfindelse. Det er en beskæftigelsesindsats, som skal hjælpe udsatte unge til en bedre hverdag og tættere på job og uddannelse, og så er det ikke mindst en succes.

10. juli 2021 Af Trine Lønbro Nielsen

Alle mennesker er kreative. Det slår Allan Klie fast. Måske nogen af os i perioder kommer til at undertrykke vores kreativitet og derfor ikke selv kan se det, men så er det altså bare om at genfinde den, støve den af og bruge den, for med den kan vi skabe så meget værdi for os selv og for andre.

For ham er det vigtigt at forstå, at kreativitet ikke nødvendigvis findes i det at være god til at male, designe eller sætte perler på en snor, men nærmere skal ses som evnen til at bruge vores viden på nye måder. Det er der - i kreativiteten og genopdagelsen af den - at det allervigtigste værktøj findes, når han skal have de unge til at forstå, hvad de egentlig dur til.

Toldkammeret Vi er mødtes i Toldkammeret, hvor Allan har sin daglige gang. I et hyggeligt lokale med skråvægge på førsteetagen udfolder han sit projekt - en form for kreativ beskæftigelsesindsats, der er særligt rettet mod sårbare unge.

Han kalder indsatsen for 'Aspiranterne' - ligesom forløbets deltagere også er aspiranter.

- Det her er et fedt sted, ikke? Her er der virkelig rum til kreativitet og udvikling, og så er personalet så søde og professionelle, siger han og kigger rundt, da vi efter en kort rundtur i Toldkammeret, tager plads ved et bord i kulturhusets café.

Om Aspiranterne Aspiranterne er en erhvervsdrivende fond, der styrker unge i svære livssituationer.

Aspiranterne blev startet medio 2020, og er det første projekt i Danmark, hvor kulturinstitutionerne bruges aktivt som løftestang til at få sårbare unge mellem 18-25 år væk fra offentlig forsørgelse og ind på uddannelse eller i beskæftigelse.

Et forløb hos Aspiranterne varer seks måneder.

Her følges de sårbare unge af kreative mentorer og indgår i udvalgte arbejdsfællesskaber på kulturinstitutionerne.

Sideløbende har aspiranterne værdibaserede gruppesamtaler og individuelle coachingforløb.

Formålet med forløbet er at styrke deres livsmestring og bringe dem tættere på uddannelse, praktik eller arbejde.

Har han knækket koden? Det er mig, der har taget kontakt til Allan. Under arbejdet med en artikel om Helsingør Kommunes succesfulde beskæftigelsesindsats, nævnte en leder, at kommunen blandt andet samarbejder med Allan Klie i et nyt og meget spændende projekt.

I telefonen tilskrev han Allans arbejde, som nytænkende og kreativt og med potentiale til at nå en gruppe, som kommunen ellers tidligere har haft svært ved at hjælpe.

Det vakte min interesse.

Helsingør Kommune er nemlig langt fra ene om at have svært ved at få denne gruppe i beskæftigelse. Ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, er denne gruppe unge kendetegnet ved hverken at have et job eller være under uddannelse, og så står de i en livssituation, der gør dem ekstra udsatte. Nogle er ramt af en psykiske lidelse, mens andre måske har ar på sjælen efter traumatiske begivenheder tidligere i livet. Uanset baggrund har de det tilfælles, at arbejdsmarkedets til tider stive rammer, ikke passer så godt til dem.

Ifølge analysecentret udgør denne gruppe tre procent af de unge i alderen 18 til 24 år.

Et tæt samarbejde Det er i tæt samarbejde med kulturinstitutionerne, at Allan har udviklet sit knap seks måneder lange beskæftigelses- og selvudviklingsforløb, der tager hånd om disse unge. Eller i hvert fald en del af dem.

Gennem en række kreative øvelser, undervisning i forskellig teknisk kunnen og ikke mindst refleksion styrker han aspiranterne og i fællesskab løser de snart kundeopgaver bestilt af eksempelvis Kulturværftet, Toldkammeret eller Helsingør Teater.

- En stor del af forløbet handler om at udvikle sig personligt - ved at genfinde sin kreativitet: Hvilke kompetencer har jeg, og hvordan kan jeg bruge dem på nye måder? Sideløbende lærer de om at filme, redigere og klippe videoer, inden de får nogle kundeopgaver, som kulturinstitutionerne bestiller. Det kan være Helsingør Teater, der gerne vil have en reklamevideo eller Toldkammeret, der har brug for hjælp til en koncert, forklarer han og tilføjer, at samarbejdet med kulturinstitutionerne er utroligt vigtigt for indsatsen.

- Det er som et lille minisamfund her i kulturinstitutionerne. De er en del af det virkelige arbejdsmarked med chefer, medarbejdere og gæster. Her er en klar defineret rollefordeling, og der er klart definerede opgaver - det kan være at skabe en god oplevelse, for eksempel. De klare rammer er vigtige, når man arbejder med de unge - ligesom det er vigtigt, at de opgaver aspiranterne får stillet er ægte kundeopgaver, og ikke noget vi bare forestiller os. På den måde mærker de, at deres evner er noget værd.

Allan Klie Allan Klie er direktør og stifter af Aspiranterne.

Han er uddannet skuespiller og har mere end 30 års erfaring fra dansk teater.

Fra 2008 til 2017 var han teaterchef på Københavns Musikteater.

Under hans tid på teatret og også siden hen har Allan Klie haft fokus på kultursociale projekter og publikumsudvikling. Han har desuden været ungementor i Askovfonden KBH+.

I 2019 blev han tildelt et arbejdslegat af Kulturministeriet og Statens Kunstfond. Med det har han kunnet udbygge viden og netværk på det kultur-sociale område gennem intensivt arbejde i relevante organisationer i London og Manchester.

Plads til forskellighed Ligesom de fleste andre, så har aspiranterne alle udfordringer med i bagagen. Deres er af en karakter, som ikke harmonerer med de traditionelle 8-16-jobs, som er dem arbejdsmarkedet ellers har flest af. Derfor er Allans forløb også indrettet en smule anderledes end et traditionel kontorjob. Her er en arbejdsuge på tre dage, der er plads til at sige højt, hvis man har en dårlig dag - eller hvis man har brug for lige at trække lidt luft, gå en tur eller tage tidligt hjem. Derudover er en af de tre dage reserveret til refleksion, hvor de kan reflekterer over deres arbejde, deres værdier, og hvordan de kan arbejde videre med deres udfordringer.

- Refleksion er så vigtig en del af det her forløb. Vi har at gøre med mennesker, der alt for længe har haft følelsen af, at det ikke kan bidrage med noget. Refleksionsdagene skal være med at udvikle dem, fortæller han.

En reklamevideo Allan slår sin computer op og finder en video frem. En strøm af billeder med glade børn og voksne, klovne, akrobater og en nogle tårnhøje giraffer er klippet sammen til lyden af en stemningsfuld melodi. Den ser top professionel ud.

Videoen er lavet af aspiranterne på bestilling fra Helsingør Teater, der gerne ville have en reklamevideo om Passage Festival, der løber af stablen senere på sommeren.

- Den er et godt eksempel på, hvor gode de er, siger han og trækker på smilebåndet.

- Jeg synes, det viser rigtig godt, hvor meget man kan få ud af kreative mennesker - hvis man udvikler dem, samarbejder med dem og sikrer, at de har de rigtige betingelser.

Aspiranterne samarbejder med flere af kommunens forvaltninger. Forløbet er støttet af Lauritzen Fonden, og fungerer som et pilotprojekt over fem år.

I alt har 12 unge nu været igennem Aspirantforløbet. Ni af dem nu er enten i arbejde, under uddannelse eller på tætter på uddannelse.