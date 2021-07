25-årige Stine Kroll har altid gerne villet bidrage med noget. Være en del af et fællesskab og en arbejdsplads, men hendes billedskabende tanker om død og ødelæggelse har i mange spændt ben for den drøm, men så mødte hun Aspiranterne. Foto: ALLAN NORREGAARD

Allans forløb hjalp Stine: Nu tør hun endelig at drømme igen

Før i tiden gik Stine Kroll til mange møder på jobcentret. Hun oplevede, hvordan hun stille og roligt blev pillet helt fra hinanden, fordi hun hele tiden stødte på opgaver, hun ikke kunne løse. Nu er sagen en helt anden – nu er hun aspirant.

Helsingør - 11. juli 2021

Forestil dig det allerværste, der kan ske. Luk øjnene og forestil dig det i billeder. Måske ser du en grusom trafikulykke for dig, måske er der hændt dit barn eller dig selv alvorlig skade. Det er ikke rart, vel?

Forestil dig så, at du ser de her meget virkelige, meget detaljerede billeder for dig mange gange dagligt. Når du sætter dig ind bag rattet, når du bærer din søn ned ad trapperne, når du siger på gensyn til din mor. Det er noget nær sådan, at 25-årige Stine Kroll har det.

Følelsen af uduelighed Hun er diagnosticeret med paranoid skizofreni og angst. En kombination, der gør, at hun har det svært ved at træde ind på arbejdsmarkedet. De faste mødetider og mange ugentlige arbejdstimer er uoverskuelige, når man dag ud og dag ind er udmattet - udkørt af grufulde bekymringer.

I alt for mange år har Stine ufrivilligt været en del af en kedelig statistik over de unge, der hverken har uddannelse eller arbejde, og som jobcentret har rigtig svært ved at hjælpe. Hun har følt sig magtesløs og uduelig, men så fortalte kommunens sagsbehandler pludselig en dag om det nye forløb Aspiranterne, der fokuserede på kreative kompetencer.

- Jeg har forsøgt mig med så mange forskellige ting. Jeg har forsøgt at tage HF-enkeltfag på det, der hedder pædagoglinjen flere gange, jeg har været i praktikker, i løntilskud og kurser, for jeg vil virkelig gerne - jeg kan bare ikke. Jeg har altid været kreativ og har efterspurgt kreative jobs, men så har jeg bare fået at vide, at jeg kunne blive skuespiller, og det var ikke lige det, jeg mente, fortæller hun og tilføjer, at hun ikke tøvede med at takke ja til tilbuddet om at blive aspirant.

- Det lød lige som noget for mig, men jeg var lidt skeptisk. Jeg har jo prøvet så meget efterhånden.

Her er alle lige Stine startede på Aspiranterne i februar. Dengang vidste hun godt, at hun var kreativ, men de digte hun engang havde brugt så meget af sin tid på, var hun for længst stoppet med at skrive.

- Jeg har altid følt mig kreativ, men mit konstante møde med systemet, der bekræftede mig i mine tanker om, at jeg ikke kunne bidrage med noget, ødelagde min motivation fuldstændig, fortæller hun og røber, at det eneste hun dengang tænkte på var, om ikke kommunen bare kunne give hende en førtidspension, så hun kunne blive fri for hele tiden at blive konfronteret med det ene nederlag efter det andet.

Allan Klie håber på at kunne hjælpe endnu flere unge mennesker, der ligesom Stine Kroll har svært ved at passe ind på det traditionelle arbejdsmarked. For ham vil det give mening at rulle programmet ud til flere kommuner.

At genfinde kreativiteten Det var særligt Allan Klies gode tilgang til hende og de andre aspiranter, der fik gnisten tilbage i hende. Her kunne hun være sig selv med de udfordringer, hun har, uden at skulle til at forklare sig til en eller anden chef, der så sjældent før havde forstået hende.

- Her er en virkelig god rummelighed og god forståelse for hinanden, og så passer det rigtig godt til mig, at arbejdsugen kun er tre dage. Det er lige tilpas, siger hun.

Som forløbet er skredet frem er kreativiteten også begyndt at titte frem igen. Som tidligere skriver hun nu igen digte, og nu er hun også begyndt at tegne. En disciplin hun eller aldrig har kastet sig ud i før.

- Jeg tegner de her lidt vilde og skøre tegninger. Jeg vidste slet ikke, at jeg kunne sådan noget, siger hun og griner, mens hun viser dem frem på sin Instagram-profil Art_by_kroll.

- Det er ting, der bare dukker op i mit hoved. Det er ligesom en ny måde at udtrykke på mig, siger hun og peger på et billede af en hånd med spidse negle, der har gennemsylet et par øjne, en tunge og et øre.

Nyt job For Stine har Allan Klies forløb ikke alene skaffet hende de kreative evner tilbage igen. Hun har også fundet troen på egne evner, og det har været en glædelig gave, som ikke kun hun selv kan mærke.

- Jeg er blevet meget gladere. Det siger min familie også, og jeg har ikke helt så mange af de grusomme tanker. Jeg har fundet ud af, at jeg godt kan bruges til noget, siger hun og fortsætter:

- Jeg ved, jeg er kreativ, jeg ved, jeg er flittig, jeg ved, jeg er god til eventkoordinering, til at tegne, til producere film. Det anede jeg ikke, før jeg startede her, siger hun.

Stine er en af de Aspiranter, der har sikret sig et job efter forløbet. Hun skal hjælpe til på Toldkammeret omkring Aspiranterne.

- Det er så fedt, og jeg glæder mig helt vildt. Jeg drømmer om en dag at kunne overtage Allans job, når han skal ud og sprede forløbet ud til andre kommuner.