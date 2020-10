Alarm om person i havsnød

Klokken 08.25 mandag indløb der anmeldelse om, at noget kunne ses ca. 80 meter ude i vandet ved Nordre Strandvej i Hornbæk, og der var derfor mistanke til, at en person kunne være i havsnød. Politi, brandvæsen og ambulancer blev sendt til stedet, hvor det dog kort efter kunne konstateres, at der var tale om en stor gren i vandet, og der var således ingen personer i fare, oplyser Nordsjællands Politi.