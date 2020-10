Alarm: Truede med at påkøre P-vagt

Klokken 11.55 onsdag trykkede en p-vagt på sin overfaldsalarm under tjeneste på Fredsvænget. En patrulje blev sendt til stedet, hvor p-vagten fortalte, at der havde været diskussion imellem denne og en bilist, hvorefter bilisten havde kørt sin bil på en sådan måde, at det muligvis kunne tolkes som om, at bilisten bevidst forsøgte at påkøre p-vagten.